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7 минут назад

Добраться из Латвии в Россию можно через сухопутную границу

РЖД-Партнер

С весны этого года пересечение латвийско-российской границы возможно только через сухопутную границу – на личном автомобиле или автобусами перевозчиков. Сейчас международное пассажирское автобусное сообщение Рига – Москва восстановлено в полном режиме, автобус курсирует на линии дважды в день, отправляясь в российскую столицу по расписанию в 15.30 и 19.15. Автоперевозчик Ecolines также обслуживает маршрут Рига – Санкт-Петербург, автобус ходит ежедневно, три раза в день – в 12.00, 14.00 и 17.00. Оба маршрута пользуются популярностью, все билеты на ближайшую неделю распроданы.

Как добраться из Латвии в Россию
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В Санкт-Петербург можно отправиться автобусами еще одного перевозчика – Lux Express. «Этот маршрут заново открылся в середине мая, чтобы обеспечить дополнительную и более прямую связь для беженцев, которые возвращаются на Украину или переселяются в страны Западной Европы. Через Ригу и Таллин шел большой поток пассажиров, но эти трансферы часто были сложными из-за неизвестного времени ожидания на границе, и мы решили предоставить альтернативу», – передает Delfi слова члена правления Lux Express Group Ингмарса Росса.

Однако время путешествия по всем направлениям сейчас очень затянуто в связи с длительными погранично-таможенными проверками: вместо прежних 12 ч. до Москвы автобус может быть в пути 17–20 ч.

По неофициальной информации, латвийские граждане сейчас вновь могут получить российскую туристическую визу. До настоящего момента въезжать в Россию из Латвии свободно могли лишь граждане России с постоянным видом на жительство в Латвии, неграждане Латвии с достаточным основанием для въезда (родственные связи первой линии).

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