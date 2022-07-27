Туроператор внезапно заменил туристам отель в Дагестане

Туристов в Дагестане разместили в отеле, который не соответствует заявленному в ваучере. Об этом редакции TourDom.ru рассказала одна из них, назовем ее Римма. Вместо базы отдыха «Золотые пески», расположенной в Манаскенте, в пригороде Махачкалы, клиенты туроператора Fun & Sun оказались в гостинице с тем же названием, но в селе Мичурино Дербентского района.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Я страдаю сердечным заболеванием, и мне необходимо, чтобы больница или скорая была в доступе. Поэтому мы специально выбирали отель, расположенный недалеко от большого города, – рассказывает Римма. – В наших документах (ваучер есть в распоряжении редакции) указан совершенно другой адрес: побережье Манасского взморья, Манаскент».

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По ее словам, туроператор Fun & Sun без уведомления поменял место проживания клиентов. 23 июля их заселили в «Золотые пески», расположенные в 2,5 часах езды от Махачкалы, в часе от Дербента. По ее словам, на вопросы туристов представитель туроператора разводит руками.

Помимо местоположения, туристов не устроило и качество самой гостиницы. «В номере полная антисанитария, – говорит Римма. – Нет нормального душа, в туалете запах, из крана течет черная вода. До ближайшего магазина ехать минут 40, а такси стоит 600 руб. в один конец». Оценив удаленность отеля до «ближайшей цивилизации», Римма самостоятельно переехала в Махачкалу и провела там 2 дня за свой счет.

Редакция отправила запрос туроператору Fun & Sun, но ответа пока нет.

«В этом случае нарушены существенные условия договора, – комментирует юрист Игорь Косицын. – Так как местонахождение объекта размещения в соответствии со статьей 10 ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности в РФ» относится к существенным условиям договора реализации турпродукта. Соответственно, заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть такой договор».

По мнению специалиста, туристу нужно требовать переселения. Если туроператор откажет, можно самостоятельно переехать в другой отель, оплатив его за свой счет, а затем взыскивать убытки. Если же турист останется проживать в гостинице в селе Мичурино, он вправе взыскать стоимость некачественно оказанных ему услуг позднее, по возвращении домой.

Отметим, что проблема нехватки номерного фонда в Дагестане отмечалась ранее участниками туристического рынка. В летнем сезоне все качественные отели республики плотно заняты туристами и жителями региона. Несмотря на это, туроператор Fun & Sun с июля по август организовал чартерную программу из Москвы в Махачкалу. Возможно, описанная накладка как раз и произошла из-за дефицита мест в гостиницах.