Подешевеют ли билеты в Стамбул в сентябре

"Стамбул стал главным транспортным авиационным хабом для россиян, которые хотят отдохнуть за рубежом. Из этого города осуществляются рейсы в более чем 70 стран мира. И это наиболее оптимальная авиационная стыковка для туристов из европейской части России. Из-за этого мы видим рост цен. Например, билеты из Москвы в Стамбул, которые еще в апреле стоили 20 тысяч в одну сторону, сейчас стоят 30 и даже 40 тысяч в одну сторону. То есть у нас произошло повышение цен в два раза за последние три месяца".