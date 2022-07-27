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1 час назад

Россиянам сообщили, подешевеют ли билеты в Стамбул в сентябре

СОВА

Авиабилеты из Москвы в Стамбул подорожали почти в два раза за последние 3 месяца. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он уточнил, стоит ли ждать снижения цен после завершения сезона отпусков, пишет радио Sputnik.

Подешевеют ли билеты в Стамбул в сентябре
Фото: СОВАСОВА

По словам эксперта, россияне, отправляющиеся на отдых за рубеж, используют аэропорт Стамбула как основной транспортный хаб. Поэтому билеты на рейсы пользуются повышенным спросом, а цены на них растут.

Мкртчян отметил:

"Стамбул стал главным транспортным авиационным хабом для россиян, которые хотят отдохнуть за рубежом. Из этого города осуществляются рейсы в более чем 70 стран мира. И это наиболее оптимальная авиационная стыковка для туристов из европейской части России. Из-за этого мы видим рост цен. Например, билеты из Москвы в Стамбул, которые еще в апреле стоили 20 тысяч в одну сторону, сейчас стоят 30 и даже 40 тысяч в одну сторону. То есть у нас произошло повышение цен в два раза за последние три месяца".

При этом эксперт считает, что в завершение сезона билеты не подешевеют, а спрос на них не упадёт. Он добавил:

"Никакого снижения спроса в сентябре не предвидится. Многие будут использовать Стамбул в целях пересадки во время командировок, деловых поездок, потому что оттуда люди летят почти во все страны Европы. С сентября количество бизнес-командировок увеличивается, поэтому нет никакой возможности для снижения цен на авиабилеты в Стамбул".

При этом, по мнению специалиста, цена для пассажиров из России могла бы снизиться, если бы увеличили число рейсов. Он рассказал, что главный фактор для снижения стоимости - резкое увеличение количества рейсов. Например, если будет 50-70 дополнительных вылетов из России, тогда цены на авиабилеты в Стамбул могут снизиться на 25-30 %.

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