Подешевеют ли билеты в Стамбул в сентябре

Авиабилеты из Москвы в Стамбул подорожали почти в два раза за последние 3 месяца. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он уточнил, стоит ли ждать снижения цен после завершения сезона отпусков, пишет радио Sputnik.
По словам эксперта, россияне, отправляющиеся на отдых за рубеж, используют аэропорт Стамбула как основной транспортный хаб. Поэтому билеты на рейсы пользуются повышенным спросом, а цены на них растут.
Мкртчян отметил:
"Стамбул стал главным транспортным авиационным хабом для россиян, которые хотят отдохнуть за рубежом. Из этого города осуществляются рейсы в более чем 70 стран мира. И это наиболее оптимальная авиационная стыковка для туристов из европейской части России. Из-за этого мы видим рост цен. Например, билеты из Москвы в Стамбул, которые еще в апреле стоили 20 тысяч в одну сторону, сейчас стоят 30 и даже 40 тысяч в одну сторону. То есть у нас произошло повышение цен в два раза за последние три месяца".
При этом эксперт считает, что в завершение сезона билеты не подешевеют, а спрос на них не упадёт. Он добавил:
"Никакого снижения спроса в сентябре не предвидится. Многие будут использовать Стамбул в целях пересадки во время командировок, деловых поездок, потому что оттуда люди летят почти во все страны Европы. С сентября количество бизнес-командировок увеличивается, поэтому нет никакой возможности для снижения цен на авиабилеты в Стамбул".
При этом, по мнению специалиста, цена для пассажиров из России могла бы снизиться, если бы увеличили число рейсов. Он рассказал, что главный фактор для снижения стоимости - резкое увеличение количества рейсов. Например, если будет 50-70 дополнительных вылетов из России, тогда цены на авиабилеты в Стамбул могут снизиться на 25-30 %.