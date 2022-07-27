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1 час назад

Какие европейские страны больше всех пострадали из-за отсутствия российских туристов?

Из-за антироссийских санкций практически вся средиземноморская Европа потеряла много денег. Больше всего пострадали из-за отсутствия российских туристов страны Средиземноморья, а также Чехия и Венгрия. Об этом в ходе интервью с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Какие страны в Европе больше всего пострадали без россиян
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Санкции сильно отразились на европейской туротрасли - самыми заметными ограничениями являются трудности с перелетами (нет прямых рейсов), сокращение российских консульских служб и невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей. По словам специалиста, в таких условиях генерировать туристический поток невозможно.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Италии в 2022 году недосчитаются сотен млн евро, в Риме порядка 150 млн евро. В Испании потери оценили в 1,4 млрд евро, на Кипре — около 500 млн евро. В Черногории россияне составляли самую многочисленную категорию туристов. Из-за падения турпотока ежедневные заработки в стране упали на 30–50%. Традиционно много туристов из России было в Чехии, Венгрии, Праге, но в мае этого года Чехия вовсе перестала выдавать туристические визы гражданам РФ. Общий турпоток в Венгрию снизится на 10–15% из-за ухода российского рынка.

«Если ситуация не изменится, турпоток будет перераспределен в другие регионы: Латинскую Америку (Куба, Венесуэла, Мексика) и Азию (Китай, Таиланд, Малайзия), а также частично на внутренний рынок»,

— сделал заключение эксперт.

Ранее в американском издании The National Interest написали о том, что западным санкциям не удалось развалить российскую экономику. Экономист Илья Петров объяснил, как антироссийские ограничения отразились на Европе и других ведущих странах мира. Он считает очевидным, что страны коллективного Запада страдают намного больше из-за введенных санкций, нежели Россия.

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