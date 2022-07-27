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1 час назад

Стюардесса роскошной яхты раскрыла необычную просьбу богатого пассажира

Lenta.ru

Хорватская стюардесса, работающая на роскошной яхте M/Y Freedom, рассказала, что ее должность порой похожа на службу в армии. Об этом сообщает Daily Mail.

Стюардесса роскошной яхты раскрыла необычную просьбу богатого пассажира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Мартины Дрежанчич (Martina Drezancic), она руководствуется принципом «порядок, работа и дисциплина», а также «никогда не говори нет» гостям судна. Так, хорватка рассказала, что один богатый пассажир как-то обратился к ней с необычной просьбой. «Он попросил подать к столу куриные яйца от кур, которые едят только червяков, поскольку в них максимальное количество белка», — раскрыла она.

Женщина пояснила, что выполнила не только этот, но и другие запросы гостей. «Все члены команды должны уметь делать то, что необходимо. Когда каждый выполняет свою часть работы хорошо, мы идем вперед, как швейцарские часы», — заявила стюардесса.

Отмечается, что аренда вип-яхты M/Y Freedom, путешествующей по Адриатическому морю, стоит от 80 до 100 тысяч евро в неделю. Судно вмещает до 22 гостей, на борту в распоряжении гостей есть бассейн, кинотеатр, тренажерный зал, массажный кабинет и джакузи.

Ранее хорватская стюардесса раскрыла, что за свою работу получает от пассажиров дорогие подарки. В частности, однажды она получила чаевые в размере 10 тысяч евро (около 600 тысяч рублей).

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