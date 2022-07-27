Турфирмы начали предлагать осенне-зимние туры в Таиланд

Турфирма «Пегас-туристик» в Перми после долгого перерыва, обусловленного коронавирусными ограничениями, сформировала осенне-зимнюю программу туров в Таиланд. Об этом рассказал руководитель фирмы Евгений Купин в своих соцсетях.

«Наконец-то просчитали путевки в Таиланд. Наша с вами осень и зима предопределена. Перелет, правда, со стыковкой в Москве, но обратите внимание — путевка от 128 тысяч рублей на двоих на 10 ночей (+ две ночи летим) в отель с четырьмя звездами»,

В турфирме отметили, что заявленные цены будут держаться на одном уровне около двух недель. Дальше ближе к вылету они начнут расти, так как рейсы регулярные.

А для тех, кто желает отдохнуть в Таиланде не осенью-зимой, а уже в ближайшее время, у турфирм есть горящие предложения. К примеру, на сайте турагентства «Корал тревел» в Перми «висят» горящие путевки на 9 августа с вылетом из Москвы. Цена снижена, и вместо 60 тысяч с человека указано 40 тысяч за 9 ночей.