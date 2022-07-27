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19 минут назад

Кабмин поручил Ростуризму разработать план по развитию экотуризма на Байкале

Inc-News

В правительстве подчеркивают, что на берегах крупнейшего озера Сибири недостаточно объектов туринфраструктуры для комфортного отдыха.

Ростуризм разработает план по развитию экотуризма на Байкале
Фото: Inc-NewsInc-News

Ростуризм должен разработать дорожную карту развития экотуризма на Байкале. Такое поручение ведомству в связи с учетом прогнозируемого роста потока туристов дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Пресс-служба Абрамченко сообщила, что уже сейчас на берегах озера недостаточно объектов туринфраструктуры для комфортного размещения туристов. По этой причине отдыхающие останавливаются на необорудованных берегах Байкала, передвигаются вне экологических троп, оказывая существенное антропогенное воздействие на природу. В связи с этим новый план развития туризма на Байкале должен быть разработан с учетом минимизации антропогенной нагрузки на данную территорию.

"Мы должны предпринять все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при реализации возрастающего туристического потенциала. Уже сейчас, по данным Ростуризма, около 1 млн туристов ежегодно посещают Большой Байкал, ежегодный прирост интереса составляет до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Абраменко напомнила, что Российский экологический оператор также разработал схему обращения с отходами в Байкальской природной территории. А расположенные вокруг озера Бурятия и Иркутская область уже подготовили соответствующие дорожные карты.

Кроме того, определены действия по устранению замечаний, принятых решениями комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Меры и оценка состояния сохранности озера уже доведены до чиновников комитета.

Новости путешествий,Виктория Абрамченко,ЮНЕСКО,Ростуризм,
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