В Италии изнывающего от жары туриста оштрафовали на 30 тысяч рублей

Британский турист, отдыхавший в Италии, окунул ноги в знаменитый фонтан, расположенный у подножия Испанской лестницы. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Guglielmo Mangiapane / Reuters

Отмечается, что 42-летний путешественник приехал в Рим, когда температура в городе превышала 40 градусов по Цельсию. Чтобы охладиться, изнывающий от жары британец решил окунуть ноги в фонтан.

На действия британца обратили внимание сотрудники полиции. Они оштрафовали мужчину на 500 евро (около 30 тысяч рублей) и запретили ему возвращаться в этот район города.