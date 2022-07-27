«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Дубай

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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Первый перелет запланирован на 3 августа. Уточняется, что рейсы будет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия». В настоящий момент отечественные авиакомпании не осуществляют прямых рейсов в Дубай, долететь до арабского города можно на крыльях Emirates и Flydubai.