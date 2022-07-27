Более 1,2 млн человек посетили курорты Карачаево-Черкесии

В первые шесть месяцев года курорты Карачаево-Черкесии приняли 1,2 миллиона отдыхающих. Это на 80 тысяч больше показателей первого полугодия 2021 года.

«Традиционно популярными направлениями среди гостей республики остаются курорты Домбай и Архыз — их посетили 485 тысяч и 564 тысяч отдыхающих соответственно, а также ТРК „Медовые водопады“ — это направление предпочли 190 тысяч туристов»,

В пресс-службе отмечают тренд на ежегодное увеличение числа туристов в регионе. При стабильном функционировании курортов региона эксперты прогнозируют рост турпотока к концу года до отметки в 1,9 миллиона человек. При этом, за 2021 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,7 миллиона туристов.