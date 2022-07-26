Эксперты отметили необходимость вакцинации перед поездкой за границу

В России есть специальные кабинеты путешественников, в которых граждане могут получить консультации перед поездкой в экзотические страны. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

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— Есть кабинеты путешественников, куда человек приходит, говорит, куда собирается, доктор уже решает. В первой инфекционной больнице есть такая возможность и в других учреждениях. По целому ряду заболеваний нет прививок, там необходимо проходить профилактику,

— пояснил он в комментарии НСН.

Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус отметил, что посольства стран на своих сайтах публикуют всю необходимую информацию о прививках для туристов. Эту информацию стоит изучать перед поездкой.

Изучать информацию стоит и перед поездкой в российские регионы. Так, ехать в Сибирь без прививки клещевого энцефалита нельзя.