Эксперты отметили необходимость вакцинации перед поездкой за границу

В России есть специальные кабинеты путешественников, в которых граждане могут получить консультации перед поездкой в экзотические страны. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
— Есть кабинеты путешественников, куда человек приходит, говорит, куда собирается, доктор уже решает. В первой инфекционной больнице есть такая возможность и в других учреждениях. По целому ряду заболеваний нет прививок, там необходимо проходить профилактику,
— пояснил он в комментарии НСН.
Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус отметил, что посольства стран на своих сайтах публикуют всю необходимую информацию о прививках для туристов. Эту информацию стоит изучать перед поездкой.
Изучать информацию стоит и перед поездкой в российские регионы. Так, ехать в Сибирь без прививки клещевого энцефалита нельзя.
Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская сообщила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы вакцинироваться (или ревакцинироваться) от коронавирусной инфекции.