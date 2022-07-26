На Кубе начали принимать карты «Мир»

На Кубе завершили первый этап по внедрению карт «Мир». Теперь в местных банкоматах принимают карты российской платёжной системы — россияне могут снять в них наличные песо.

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Банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро. Об этом сообщил «Вестнику АТОР» советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона

Планируется, что до конца 2022 года карты начнут принимать во всех точках продаж на Кубе. Правительство республики надеется, что это поможет восстановлению турпотока.

По официальным данным «Национальной системы платежных карт», карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

С марта 2022 года прямых рейсов из России на Кубу нет, хотя государство и гарантирует неприкосновенность самолётов российских авиакомпаний. Добраться туда можно с пересадкой в Стамбуле, билет в одну сторону обойдётся в 250 тысяч ₽.