Посол: в Греции нет российских туристов

В этом году в Греции практически нет российских туристов. Об этом заявил посол РФ в республике Андрей Маслов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет»,

– рассказал дипломат.

По его словам, греческая туротрасль несет колоссальные убытки из-за отсутствия на курортах россиян. Однако власти республики заявляют, что страна в текущем сезоне планирует принять 35 млн гостей и в этом контексте отсутствие турпотока из РФ, который местным кабмином оценивается на уровне 50 тыс. человек, не является значительным.

Однако Андрей Маслов убежден, что подобные заявления носят манипулятивный, популистский и политический характер. В реальности без россиян турбизнес Греции лишился одного из главного источника доходов.

«Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов»,

– пояснил посол.