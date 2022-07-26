Посол: в Греции нет российских туристов

В этом году в Греции практически нет российских туристов. Об этом заявил посол РФ в республике Андрей Маслов.
«В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет»,
– рассказал дипломат.
По его словам, греческая туротрасль несет колоссальные убытки из-за отсутствия на курортах россиян. Однако власти республики заявляют, что страна в текущем сезоне планирует принять 35 млн гостей и в этом контексте отсутствие турпотока из РФ, который местным кабмином оценивается на уровне 50 тыс. человек, не является значительным.
Однако Андрей Маслов убежден, что подобные заявления носят манипулятивный, популистский и политический характер. В реальности без россиян турбизнес Греции лишился одного из главного источника доходов.
«Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов»,
– пояснил посол.
Он также добавил, что россияне сейчас не едут в Грецию не из-за нежелания отдыхать в недружественной стране, а по вполне объективным причинам. Среди них – отсутствие прямого авиасообщения и невозможность использовать выпущенные в России банковские карты.