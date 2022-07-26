Россияне стали чаще путешествовать по регионам РФ и ездить в короткие поездки летом 2022 года. Это следует из данных "СберСпасибо", которые есть в распоряжении ТАСС. Эксперты проанализировали тенденцию списаний бонусов на поездки и отели среди более 60 млн человек.

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"Жаркие выходные в столице и заполненные гостиницы на юге увеличили спрос на путешествия по регионам России и короткие, в пределах 300 км, поездки за город. Аналитики также зафиксировали длительность бронирований по РФ - чаще всего россияне останавливались в отелях на 1-2 суток",

- рассказали эксперты.

Они отметили, что краткосрочные путешествия доступны не только владельцам личных автомобилей - летом 2022 года возрос спрос на автобусные поездки. Чаще всего таким способом россияне ездили в Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.