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1 час назад

Россияне стали чаще путешествовать по регионам и ездить в короткие поездки

ТАСС

Россияне стали чаще путешествовать по регионам РФ и ездить в короткие поездки летом 2022 года. Это следует из данных "СберСпасибо", которые есть в распоряжении ТАСС. Эксперты проанализировали тенденцию списаний бонусов на поездки и отели среди более 60 млн человек.

Россияне стали чаще путешествовать по регионам
Фото: pxhere.compxhere.com

"Жаркие выходные в столице и заполненные гостиницы на юге увеличили спрос на путешествия по регионам России и короткие, в пределах 300 км, поездки за город. Аналитики также зафиксировали длительность бронирований по РФ - чаще всего россияне останавливались в отелях на 1-2 суток",

- рассказали эксперты.

Они отметили, что краткосрочные путешествия доступны не только владельцам личных автомобилей - летом 2022 года возрос спрос на автобусные поездки. Чаще всего таким способом россияне ездили в Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.

По данным "СберСпасибо", в июле Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для путешествий. В начале лета в топ-3 самых востребованных локаций для отдыха входил Сочи. Однако к середине сезона он опустился на 10 место в туристическом рейтинге. Аналитики объясняют такую динамику тем, что 85% номерного фонда сегодня уже занято, россияне бронировали отели на июль несколько месяцев назад. Также популярностью летом пользуются Казань и Владивосток. Среди зарубежных направлений лидирует Минск.

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