Костюшкина рассказала о путешествии во Владивосток на поезде

Популярные блогеры Юлия Костюшкина и Андрей Леонтьев прибыли во Владивосток. Но не просто так: они поставили эксперимент – как проще и быстрее добраться до Владивостока. Андрей ехал из Москвы на машине, а Юлия – на поезде. О том, как проходило путешествие, «ФедералПресс» рассказала известный тревел-блогер и телеведущая Юлия Костюшкина.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Расскажите про проект, как появилась его идея?

Видео дня

— Идея принадлежит непосредственно Андрею Леонтьеву, который и подписал меня на это все, вся эта идея исходила непосредственно от него. Хочу сказать, что я еще та авантюристка и с детства путешествую, много езжу – сначала это были соревнования и сборы, потом по гастроли – полстраны объездила. Сейчас я ехала неделю и понимала, что практически во всех городах, где были большие и долгие остановки, я была. Очень много историй, которые я давала в своем контенте, который мы снимали с моей командой, мы пропускали через себя и свои воспоминания, связанные с этими городами. Ребятам это очень нравилось.

Тяжело давалась поездка?

— Я не спала последние три ночи, потому что как только начинался рассвет, я не могла оторвать глаза от этих видов. Я брала в руки телефон и начинала все фотографировать, в каких-то местах у меня аж подступали слезы от красоты нашей природы. Я не все время путешествую на самолете, ездила и на поездах, но так далеко и так долго я не ездила никогда. Поэтому я и решила принять участие в этой авантюре, мне было интересно, смогу ли я сама выдержать такую длинную дорогу. И когда мы 25 июля уже подъезжали, я записывала видео для социальных сетей, где сказала, что с удовольствием после двухдневного отдыха вновь отправилась в недельное путешествие на поезде. Я поняла, что мне настолько было с самой собой хорошо, и я благодарна Андрею, что он меня на это все подписал, но самое главное я ему благодарна, что он меня вытащил из дома.

Как семья и родные отнеслись к вашему решению отправиться в путешествие?

— Муж сказал так: «Я, конечно, знал, что ты у меня того, но не до такой же степени». Но мы творческие люди и среди них нормальных людей не бывает (смеется). Он сказал, что никогда бы в жизни не согласился на такую авантюру, а я вот согласилась. Мы такие разные, поэтому мы с ним и вместе.

Но на самом деле он уже наездился за свою творческую жизнь, и я вместе с ним 10 лет ездила, когда работала в коллективе – куда мы только не ездили. Но сейчас я, наверное, слишком долго была просто дома, я засиделась и мне нужна была капитальная встряска, которую я и получила по пути Москва–Владивосток.

Чем занимались во время путешествия?

— Я, наконец-то, смогла выспаться, уделить время себе, посмотреть сериалы, почитать книгу, обработать фотографии – все то, на что мне дома не хватает времени и плюс в Москве я все время за рулем и тут так странно – я не на машине, никто от меня ничего не требует.

За вашим путешествие следили многие регионы, поклонники ждали вас на каждой станции?

— Для меня это стало настоящим откровением и открытием. Когда я выходила на каждой станции, то боялась, что вообще никто не придет. И тут бегут либо уже стоят. Даже в Биробиджане 7 минут была остановка и пришла девочка, я выскочила, мы с ней обнялись, поцеловались, она мне подарила подарок, и я побежала снова в вагон поезда.

Когда мы с Андреем выставили анонс о начале проекта, то до этого я уже спрашивала у своих подписчиков, будут ли они приходить на вокзал, чтобы встретиться со мной, если я буду проездом в их городе, мне все сказали, что будут. Но тогда я думала, что никто не придет.

Началось все с Екатеринбурга, когда я выходила из вагона под аплодисменты, это было настолько приятно и неожиданно.

Андрей подтвердит, когда он меня провожал в Москве, то нес мой чемодан со словами: «Что ты положила в свой чемодан?», он тогда у меня был тяжелый, а на финальной точке и вовсе неподъемный.

Поклонники встречали вас не с пустыми руками?

— В моем чемодане огромное количество конфет, даже есть шкалик из Биробиджана, кружка из Читы, магнитики. В Иркутске мне принесли друзья моего друга, который живет в Майами, горячую пиццу и домашнее варенье. Поэтому я проехала шикарный путь и, самое главное, были довольны мои собратья по второму купе – это редактор и оператор, потому что они всегда были сыты и довольны. Неделька пролетела как один день.

Юля, вы первый раз во Владивостоке?

— Нет, я второй раз во Владивостоке, но в первый раз вообще ничего не увидела. Потому что я была тут 18 лет назад, когда я только попала в группу «Чай вдвоем», это был мой первый тур в составе группы на Дальний Восток. До Владивостока мы добирались на поезде от Хабаровска и это было та еще поездочка. Мы ехали в «тревожном» поезде в начале марта, окно было вынуто из проема и в изголовье полки был снег, мы ехали ночь и дико замерзли.

Многое за 18 лет изменилось, и поезд Москва–Владивосток. У меня были сорваны все шаблоны, потому что теперь есть биотуалеты и души в поезде, да и сама атмосфера в поезде сильно изменилась, даже стоят торговые снековые автоматы.

Сегодня удалось познакомиться с городом?

— По приезде во Владивосток я не спала, и я уже с 11 часов была в городе. Я просто в восторге, поражает сам объем города и море, которое за лето я еще ни разу не видела. Я видела оба красивых моста, по ним я проехала и на остров Русский тоже попала, где мне удалось посмотреть два форта – это просто невероятно. Единственное, что меня сильно расстроило – почему все развалено, почему никто не бережет это, там стоят строения 1903 года и это очень красиво. Погода постоянно менялась, то дождь, то туман, то солнце – это мне по душе, я люблю все это. Также я была на смотровой площадке, проехалась на фуникулере, побывала на Корабельной набережной, видела военные корабли.

Но меня испугал полуденный выстрел, оказывается, это традиция во Владивостоке. А еще, мне очень понравился памятник Солженицыну на набережной, ощущение, что он выпрыгнул из воды. За несколько часов прогулки я сделала более 1000 фотографий.

Есть ли в планах приехать во Владивосток в отпуск?

— Я бы с удовольствием приехала с детьми, потому что муж всегда находится в состоянии движения и его куда-то затащить – очень сложно, ему хочется к морю, но не к Японскому.

Со мной в эту поездку просился младший сын, он ни разу не ездил на поезде. Думаю, что и старший бы с удовольствием тоже поехал, он боится летать, поэтому думаю, что у нас сложилась бы отличная компания – мама и двое сыновей. И я бы с удовольствием бы поехала вновь.