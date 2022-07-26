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44 минуты назад

Тревел-блогер Юлия Костюшкина о путешествии во Владивосток на поезде: «Муж считает меня ненормальной»

РИА "ФедералПресс"

Популярные блогеры Юлия Костюшкина и Андрей Леонтьев прибыли во Владивосток. Но не просто так: они поставили эксперимент – как проще и быстрее добраться до Владивостока. Андрей ехал из Москвы на машине, а Юлия – на поезде. О том, как проходило путешествие, «ФедералПресс» рассказала известный тревел-блогер и телеведущая Юлия Костюшкина.

Костюшкина рассказала о путешествии во Владивосток на поезде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Расскажите про проект, как появилась его идея?

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— Идея принадлежит непосредственно Андрею Леонтьеву, который и подписал меня на это все, вся эта идея исходила непосредственно от него. Хочу сказать, что я еще та авантюристка и с детства путешествую, много езжу – сначала это были соревнования и сборы, потом по гастроли – полстраны объездила. Сейчас я ехала неделю и понимала, что практически во всех городах, где были большие и долгие остановки, я была. Очень много историй, которые я давала в своем контенте, который мы снимали с моей командой, мы пропускали через себя и свои воспоминания, связанные с этими городами. Ребятам это очень нравилось.

Тяжело давалась поездка?

— Я не спала последние три ночи, потому что как только начинался рассвет, я не могла оторвать глаза от этих видов. Я брала в руки телефон и начинала все фотографировать, в каких-то местах у меня аж подступали слезы от красоты нашей природы. Я не все время путешествую на самолете, ездила и на поездах, но так далеко и так долго я не ездила никогда. Поэтому я и решила принять участие в этой авантюре, мне было интересно, смогу ли я сама выдержать такую длинную дорогу. И когда мы 25 июля уже подъезжали, я записывала видео для социальных сетей, где сказала, что с удовольствием после двухдневного отдыха вновь отправилась в недельное путешествие на поезде. Я поняла, что мне настолько было с самой собой хорошо, и я благодарна Андрею, что он меня на это все подписал, но самое главное я ему благодарна, что он меня вытащил из дома.

Как семья и родные отнеслись к вашему решению отправиться в путешествие?

— Муж сказал так: «Я, конечно, знал, что ты у меня того, но не до такой же степени». Но мы творческие люди и среди них нормальных людей не бывает (смеется). Он сказал, что никогда бы в жизни не согласился на такую авантюру, а я вот согласилась. Мы такие разные, поэтому мы с ним и вместе.

Но на самом деле он уже наездился за свою творческую жизнь, и я вместе с ним 10 лет ездила, когда работала в коллективе – куда мы только не ездили. Но сейчас я, наверное, слишком долго была просто дома, я засиделась и мне нужна была капитальная встряска, которую я и получила по пути Москва–Владивосток.

Чем занимались во время путешествия?

— Я, наконец-то, смогла выспаться, уделить время себе, посмотреть сериалы, почитать книгу, обработать фотографии – все то, на что мне дома не хватает времени и плюс в Москве я все время за рулем и тут так странно – я не на машине, никто от меня ничего не требует.

За вашим путешествие следили многие регионы, поклонники ждали вас на каждой станции?

— Для меня это стало настоящим откровением и открытием. Когда я выходила на каждой станции, то боялась, что вообще никто не придет. И тут бегут либо уже стоят. Даже в Биробиджане 7 минут была остановка и пришла девочка, я выскочила, мы с ней обнялись, поцеловались, она мне подарила подарок, и я побежала снова в вагон поезда.

Когда мы с Андреем выставили анонс о начале проекта, то до этого я уже спрашивала у своих подписчиков, будут ли они приходить на вокзал, чтобы встретиться со мной, если я буду проездом в их городе, мне все сказали, что будут. Но тогда я думала, что никто не придет.

Началось все с Екатеринбурга, когда я выходила из вагона под аплодисменты, это было настолько приятно и неожиданно.

Андрей подтвердит, когда он меня провожал в Москве, то нес мой чемодан со словами: «Что ты положила в свой чемодан?», он тогда у меня был тяжелый, а на финальной точке и вовсе неподъемный.

Поклонники встречали вас не с пустыми руками?

— В моем чемодане огромное количество конфет, даже есть шкалик из Биробиджана, кружка из Читы, магнитики. В Иркутске мне принесли друзья моего друга, который живет в Майами, горячую пиццу и домашнее варенье. Поэтому я проехала шикарный путь и, самое главное, были довольны мои собратья по второму купе – это редактор и оператор, потому что они всегда были сыты и довольны. Неделька пролетела как один день.

Юля, вы первый раз во Владивостоке?

— Нет, я второй раз во Владивостоке, но в первый раз вообще ничего не увидела. Потому что я была тут 18 лет назад, когда я только попала в группу «Чай вдвоем», это был мой первый тур в составе группы на Дальний Восток. До Владивостока мы добирались на поезде от Хабаровска и это было та еще поездочка. Мы ехали в «тревожном» поезде в начале марта, окно было вынуто из проема и в изголовье полки был снег, мы ехали ночь и дико замерзли.

Многое за 18 лет изменилось, и поезд Москва–Владивосток. У меня были сорваны все шаблоны, потому что теперь есть биотуалеты и души в поезде, да и сама атмосфера в поезде сильно изменилась, даже стоят торговые снековые автоматы.

Сегодня удалось познакомиться с городом?

— По приезде во Владивосток я не спала, и я уже с 11 часов была в городе. Я просто в восторге, поражает сам объем города и море, которое за лето я еще ни разу не видела. Я видела оба красивых моста, по ним я проехала и на остров Русский тоже попала, где мне удалось посмотреть два форта – это просто невероятно. Единственное, что меня сильно расстроило – почему все развалено, почему никто не бережет это, там стоят строения 1903 года и это очень красиво. Погода постоянно менялась, то дождь, то туман, то солнце – это мне по душе, я люблю все это. Также я была на смотровой площадке, проехалась на фуникулере, побывала на Корабельной набережной, видела военные корабли.

Но меня испугал полуденный выстрел, оказывается, это традиция во Владивостоке. А еще, мне очень понравился памятник Солженицыну на набережной, ощущение, что он выпрыгнул из воды. За несколько часов прогулки я сделала более 1000 фотографий.

Есть ли в планах приехать во Владивосток в отпуск?

— Я бы с удовольствием приехала с детьми, потому что муж всегда находится в состоянии движения и его куда-то затащить – очень сложно, ему хочется к морю, но не к Японскому.

Со мной в эту поездку просился младший сын, он ни разу не ездил на поезде. Думаю, что и старший бы с удовольствием тоже поехал, он боится летать, поэтому думаю, что у нас сложилась бы отличная компания – мама и двое сыновей. И я бы с удовольствием бы поехала вновь.

Андрей Леонтьев также рассказал журналистам «ФедералПресс», как прошла его поездка на авто. Проехать несколько тысяч километров на машине получилось быстрее, чем на поезде.

Новости путешествий,Андрей Леонтьев,Юлия Костюшкина,
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