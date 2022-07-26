«Цены побили все рекорды»: что ожидать от стоимости отдыха осенью

Цены путевок на «импортных» морях взлетели до небес, а о горящих турах вообще, кажется, стоит забыть. При этом сейчас невероятно дорогой Краснодарский край. Удастся ли сэкономить на отпуске тем, кто перенес его на осень, – на вопрос «ФедералПресс» ответила владелец туристической фирмы «Арго-тревел» Татьяна Жбанова:

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Цены в этом сезоне, конечно, побили все рекорды! И касается это всех направлений.

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Чартерная программа в Турцию из Тюмени заканчивается на осенних каникулах: последний вылет будет 28 октября. Цена высокая. Если хотите отдохнуть по нормальным ценам, лучше планировать вылеты на 14 или 16 октября. Цены разные, но интересно, что они в кои-то веки ниже, чем из Екатеринбурга. Отпуск обойдется от 50 тысяч на человека, что в наше время считается дешево.

Будет ли снижение цен? Каждый день мы отлавливаем спецпредложения: когда сегодня пришел – завтра улетел. Тогда получается прилично сэкономить. Из Екатеринбурга горящие туры дешевле, из Москвы цены на срочные вылеты еще ниже. Есть смысл летать из столицы, поскольку билеты внутри России сейчас стоят недорого.

Турция у нас всегда номер один, поскольку система «все включено» дает хорошую экономию личных средств, если турист готов пользоваться услугами отеля и особо не тратиться вне его территории. Но сейчас из-за курсов валют шопинг в Турции стал очень дешевым. Наши туристы просто поражены: брендовые вещи продаются по ценам, не знаю, Советского Союза! Я бы посоветовала лететь с пустыми чемоданами и закупаться на год вперед. Раньше и так было дешево, теперь все стоит копейки.

Если в Турции сезон заканчивается, то в Египте осенью он только начинается. На старте сезона, как и в его конце, цена всегда ниже. Поэтому в октябре лететь выгоднее. Из Тюмени рейсов нет, но полетел Екатеринбург в Шарм-эль-Шейх, из Москвы немало рейсов. Если бронировать тур из Екатеринбурга «вперед», то цены еще нормальные: можно уложиться в 60-70 тысяч на человека. Что касается акул, не стоит их бояться. Недавний инцидент сильно напугал туристов, и египтяне принимают теперь дополнительные меры, вплоть до установки защитных сеток.