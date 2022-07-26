Названы самые популярные туробъекты в Сочи

В число самых популярных туробъектов в Сочи вошли Красная Поляна и башня Ахун

Фото: runews24.ru runews24.ru

Также среди популярных туристических объектов – дача Сталина, парк «Дендрарий» и маршрут «33 водопада».

Большой интерес у туристов вызывает и Олимпийский парк. Об этом сообщил глава департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

По его словам, этим летом гостей ждут порядка 170 интересных объектов.

Билеты на экскурсии можно приобрести онлайн и на сайтах турфирм. Также они доступны более чем в 300 павильонах в Сочи.