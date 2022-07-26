Россияне променяли черноморские курорты на Дагестан

Российские туристы променяли летний отдых на черноморских курортах на один кавказский регион — Дагестан. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, в пресс-службах отечественных туроператоров рассказали, что спрос на поездки по данному направлению в текущем туристическом сезоне вырос на 25-30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом, в ряде компаний объемы продаж по Дагестану увеличились еще больше: аналитики туроператора «Интурист» фиксируют 50-процентный рост бронирований, в компании «Мультитур» — 70-процентное увеличение спроса.

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, кавказский регион обладает важными преимуществами, которые привлекают туристов. Среди них — возможность сочетать пляжный и активный горный отдых, а также богатое культурно-историческое наследие, позволяющее формировать разнообразные экскурсионные программы.