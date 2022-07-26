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1 час назад

В России хотят лицензировать работу организаторов авторских туров

Вести Подмосковья

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разработать и ввести профессиональные патенты для граждан, которые организовывают авторские туры. Такой вид путешествий набирает популярность. Обычно группы отправляются исследовать леса, горы и степи вдали от тех мест, куда чаще всего приезжают туристы. Об этом рассказали журналисты RT.

В РФ хотят лицензировать работу организаторов авторских туров
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам Крупника, такие туры организуются дистанционно и просто на доверии сторон. То есть надзорные ведомства и государственные органы процесс не контролируют. Порой это приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Если будут введены лицензии на подобную деятельность, то и недопонимания сократятся, и гиды-экскурсоводы станут заниматься официальной деятельностью. Обращение депутата уже направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Некоторые россияне любят путешествовать самостоятельно. Иногда после насыщенной рабочей недели хочется расслабиться и провести время в красивых местах, не отъезжая далеко от родного края.

Новости путешествий,Павел Крупник,Ростуризм,
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