В РФ хотят лицензировать работу организаторов авторских туров

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разработать и ввести профессиональные патенты для граждан, которые организовывают авторские туры. Такой вид путешествий набирает популярность. Обычно группы отправляются исследовать леса, горы и степи вдали от тех мест, куда чаще всего приезжают туристы. Об этом рассказали журналисты RT.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По словам Крупника, такие туры организуются дистанционно и просто на доверии сторон. То есть надзорные ведомства и государственные органы процесс не контролируют. Порой это приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Если будут введены лицензии на подобную деятельность, то и недопонимания сократятся, и гиды-экскурсоводы станут заниматься официальной деятельностью. Обращение депутата уже направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой.