10 популярных мест в мире, где больше всего карманников

Карманники обожают места, в которых собирается огромное количество беспечных путешественников. Как замечает Infox.ru, туристы – очень удобные жертв для воришек, шурующих по чужим карманам. Они зачастую настолько увлечены обзором достопримечательностей, что опытному профи не составляет никакого труда облегчить их карманы и сумки.
Карманники орудуют в большинстве популярных у туристов мест. Но, согласно статистике, это печальное лидерство в рейтинге среди крупных европейских городов давно и прочно держат Барселона, Париж и Рим.
В Барселоне печальной славой пользуется улица Рамбла, где поток туристов зачастую настолько плотный, что люди о краже у них денег догадываются намного позже.
Недалеко ушла и знаменитая оказались Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме. Кстати, во французской столице есть и другие небезопасные места: базилика Сакре-Кер, Лувр, Собор Парижской Богоматери.
Опасными для карманов путешественников аналитики называют также Карлов мост и Староместскую площадь в Праге, Колизей в Риме и Саграда Фамилия в Барселоне.
Понятно, что быть настороже надо даже в метро в своем родном городе. И все-таки на чужбине, даже поражаясь тамошним красотам, опытные люди советуют поменьше «ловить ворон» и почаще поглядывать вокруг себя.