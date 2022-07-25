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56 минут назад

10 популярных туристических мест мира с самым большим числом карманников

Нижегородская правда

Карманники обожают места, в которых собирается огромное количество беспечных путешественников. Как замечает Infox.ru, туристы – очень удобные жертв для воришек, шурующих по чужим карманам. Они зачастую настолько увлечены обзором достопримечательностей, что опытному профи не составляет никакого труда облегчить их карманы и сумки.

10 популярных мест в мире, где больше всего карманников
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Карманники орудуют в большинстве популярных у туристов мест. Но, согласно статистике, это печальное лидерство в рейтинге среди крупных европейских городов давно и прочно держат Барселона, Париж и Рим.

В Барселоне печальной славой пользуется улица Рамбла, где поток туристов зачастую настолько плотный, что люди о краже у них денег догадываются намного позже.

Недалеко ушла и знаменитая оказались Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме. Кстати, во французской столице есть и другие небезопасные места: базилика Сакре-Кер, Лувр, Собор Парижской Богоматери.

Опасными для карманов путешественников аналитики называют также Карлов мост и Староместскую площадь в Праге, Колизей в Риме и Саграда Фамилия в Барселоне.

Понятно, что быть настороже надо даже в метро в своем родном городе. И все-таки на чужбине, даже поражаясь тамошним красотам, опытные люди советуют поменьше «ловить ворон» и почаще поглядывать вокруг себя.

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