10 популярных мест в мире, где больше всего карманников

Карманники обожают места, в которых собирается огромное количество беспечных путешественников. Как замечает Infox.ru, туристы – очень удобные жертв для воришек, шурующих по чужим карманам. Они зачастую настолько увлечены обзором достопримечательностей, что опытному профи не составляет никакого труда облегчить их карманы и сумки.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Карманники орудуют в большинстве популярных у туристов мест. Но, согласно статистике, это печальное лидерство в рейтинге среди крупных европейских городов давно и прочно держат Барселона, Париж и Рим.

В Барселоне печальной славой пользуется улица Рамбла, где поток туристов зачастую настолько плотный, что люди о краже у них денег догадываются намного позже.

Недалеко ушла и знаменитая оказались Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме. Кстати, во французской столице есть и другие небезопасные места: базилика Сакре-Кер, Лувр, Собор Парижской Богоматери.

Опасными для карманов путешественников аналитики называют также Карлов мост и Староместскую площадь в Праге, Колизей в Риме и Саграда Фамилия в Барселоне.