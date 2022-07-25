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1 час назад

Российские операторы планируют туры в Европу через Эстонию и Финляндию

Парламентская газета

Российские туристические агентства планируют запустить туры в европейские страны с транзитом через Эстонию и Финляндию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает ТАСС.

Туроператоры планируют туры в Европу через Эстонию и Финляндию
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По данным ассоциации, сейчас операторы изучают логистику маршрутов с перевозкой российских туристов в Таллин, Хельсинки и Ригу с последующим вылетом в европейские столицы и проводят расчет стоимости подобных туров. Ожидается, что данные варианты отдыха можно будет оплатить в рублях, в том числе и при помощи банковских карт российской системы «Мир».

Ограничения на выезд из России в соседние страны по сухопутной границе прекратили свое действие 15 июля. Они были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Хельсинки заявили, что Финляндия не планирует прекращать выдачу виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации ВС РФ на Украине.

Новости путешествий,Верховный суд,Ассоциация туроператоров России,
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