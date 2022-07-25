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49 минут назад

Эксперт рассказала, где россияне будут отдыхать в 2022 году

Волгоградская правда

Ведущий специалист по туризму оценила положение на мировом туристическом рынке.

Где россияне будут отдыхать в 2022 году
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Прогнозировать туристический сезон в ненешней ситуации сложно - много страхов и неопределенности: доступность аэропортов, международных перелетов, санкции.

По словам эксперта Майи Котляр, новый поток туристов из России в 2022 году хлынет в Хугарду и Шарм-эль-Шейх.

Также специалист по туризму рассчитывает на возобновление рейсов в Оман, Сейшелы, Таиланд, Иорданию, Индонезию и Саудовскую Аравию, пишет Yakutsk.ru.

Между тем Майя Котляр обнадежила, что совсем скоро туристы отправятся в Китай и Индию.

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