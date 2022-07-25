Где россияне будут отдыхать в 2022 году

Ведущий специалист по туризму оценила положение на мировом туристическом рынке.
Прогнозировать туристический сезон в ненешней ситуации сложно - много страхов и неопределенности: доступность аэропортов, международных перелетов, санкции.
По словам эксперта Майи Котляр, новый поток туристов из России в 2022 году хлынет в Хугарду и Шарм-эль-Шейх.
Также специалист по туризму рассчитывает на возобновление рейсов в Оман, Сейшелы, Таиланд, Иорданию, Индонезию и Саудовскую Аравию, пишет Yakutsk.ru.
Между тем Майя Котляр обнадежила, что совсем скоро туристы отправятся в Китай и Индию.