Где россияне будут отдыхать в 2022 году

Ведущий специалист по туризму оценила положение на мировом туристическом рынке.

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Прогнозировать туристический сезон в ненешней ситуации сложно - много страхов и неопределенности: доступность аэропортов, международных перелетов, санкции.

По словам эксперта Майи Котляр, новый поток туристов из России в 2022 году хлынет в Хугарду и Шарм-эль-Шейх.

Также специалист по туризму рассчитывает на возобновление рейсов в Оман, Сейшелы, Таиланд, Иорданию, Индонезию и Саудовскую Аравию, пишет Yakutsk.ru.