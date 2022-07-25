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27 минут назад

Таиланд готовится к восстановлению прямого авиасообщения с Россией

РЖД-Партнериещё 1

Туристический сектор Таиланда продолжает работу над восстановлением прямого авиасообщения с Россией. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, возобновить полеты планируют к зиме 2022 года.

Таиланд готовится к восстановлению прямого авиасообщения с Россией
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Таиланд – одно из важнейших направлений. Когда-то оно считалось фактически элитарным, но за последние 15 лет оно стало по-настоящему массовым. Крайне важно, чтобы Таиланд был в нашем ассортименте. Это бы способствовало не просто расширению продуктовой линейки, но и решению вопросов с отпуском для всех слоев населения. Но по факту, действительно, есть целый ряд сложностей, касающихся уже не ковидных мер, а транспортной возможности»,

– поделился с «Моментами» М. Мальцев.

Таиланд не располагает достаточным количеством авиакомпаний и авиационных судов для перевозки туристов из России. А у российских авиаперевозчиков наблюдаются проблемы в связи с наложенными санкциями. Сейчас эту проблему активно решают, отмечает М. Мальцев.

«На данный момент перелеты в Таиланд осуществляются через авиационные хабы. Через Ташкент или ОАЭ. Поэтому я считаю, что необходимо рассмотреть все существующие варианты»,

– поделился М. Мальцев.

На днях в зимнем расписании компании «Аэрофлот» появились прямые рейсы в Таиланд из Москвы. Согласно информации на сайте авиаперевозчика, туристы смогут улететь на Пхукет уже в октябре. Однако пока приобрести билеты нельзя.

Возобновлению туристического потока в Таиланд поможет и то, что в королевстве начнут принимать карты «Мир». Внедрение платежной системы находится в стадии разработки. Однако окончательное решение еще не принято.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,Аэрофлот,
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