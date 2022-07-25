Таиланд готовится к восстановлению прямого авиасообщения с Россией

«Таиланд – одно из важнейших направлений. Когда-то оно считалось фактически элитарным, но за последние 15 лет оно стало по-настоящему массовым. Крайне важно, чтобы Таиланд был в нашем ассортименте. Это бы способствовало не просто расширению продуктовой линейки, но и решению вопросов с отпуском для всех слоев населения. Но по факту, действительно, есть целый ряд сложностей, касающихся уже не ковидных мер, а транспортной возможности»,