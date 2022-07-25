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1 час назад

Между Грозным и Тегераном откроют прямые авиарейсы

«Это Кавказ»

Российская авиакомпания «Ютэйр» (Utair) в августе начнет выполнять прямые полеты между Грозным и Тегераном. Первый в истории рейс из Чечни в Иран будет выполнен 7 августа.

Между Грозным и Тегераном откроют прямые авиарейсы
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Мы согласовали заявку от „Ютэйр“ для выполнения рейса Грозный — Тегеран. Рейс будет выполняться с 7 августа по 23 октября каждое воскресенье. Это первый раз за всю историю прямой рейс между Чеченской Республикой и Ираном. Очень перспективный как для развития туризма, так и экономического партнерства», — сообщил ТАСС директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

Со 2 июня авиакомпания «Ютэйр» также запустила первый рейс из Грозного в Баку. Кроме того, в августе будут открыты дополнительные направления в Стамбул и Анталью.

Международный аэропорт в Грозном в 2021 году обслужил почти 714 тысяч человек, что является для него рекордом. В июле в регионе был дан старт строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы грозненского международного аэропорта. Предполагается, что реализация проекта позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 миллиона человек ежегодно.

Новости путешествий,Ютэйр,
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