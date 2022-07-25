Между Грозным и Тегераном откроют прямые авиарейсы

Российская авиакомпания «Ютэйр» (Utair) в августе начнет выполнять прямые полеты между Грозным и Тегераном. Первый в истории рейс из Чечни в Иран будет выполнен 7 августа.

«Мы согласовали заявку от „Ютэйр“ для выполнения рейса Грозный — Тегеран. Рейс будет выполняться с 7 августа по 23 октября каждое воскресенье. Это первый раз за всю историю прямой рейс между Чеченской Республикой и Ираном. Очень перспективный как для развития туризма, так и экономического партнерства», — сообщил ТАСС директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

Со 2 июня авиакомпания «Ютэйр» также запустила первый рейс из Грозного в Баку. Кроме того, в августе будут открыты дополнительные направления в Стамбул и Анталью.