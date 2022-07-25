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2 часа назад

Эксперт перечислила перспективные направления для россиян

Слово и Дело

Несмотря на действие ограничений из-за коронавируса и другиепричины, некоторые зарубежные страны все-таки готовы начать принимать российских путешественников. Об этом рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.

Эксперт перечислила перспективные направления для россиян
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

По ее словам, одним из самых ожидаемых направлений являетсяЕгипет. После того как Москва урегулирует все вопросы относительно безопасности россиян при перелетах с Каиром, ожидается возобновление авиасообщения с Хугардой и Шарм-эль-Шейхом, сообщает Yakutsk.ru.

Кроме того, не за горами и восстановление туристическихсвязей с Сейшелами, Таиландом, Индонезией и Саудовской Аравией. А вот с путешествиями на Шри-Ланку, Филиппины, Кубу, в Доминикану и некоторые другие направления пока придется повременить, подчеркнула Майя Котляр.

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