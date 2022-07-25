Эксперт перечислила перспективные направления для россиян

Несмотря на действие ограничений из-за коронавируса и другиепричины, некоторые зарубежные страны все-таки готовы начать принимать российских путешественников. Об этом рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.
По ее словам, одним из самых ожидаемых направлений являетсяЕгипет. После того как Москва урегулирует все вопросы относительно безопасности россиян при перелетах с Каиром, ожидается возобновление авиасообщения с Хугардой и Шарм-эль-Шейхом, сообщает Yakutsk.ru.
Кроме того, не за горами и восстановление туристическихсвязей с Сейшелами, Таиландом, Индонезией и Саудовской Аравией. А вот с путешествиями на Шри-Ланку, Филиппины, Кубу, в Доминикану и некоторые другие направления пока придется повременить, подчеркнула Майя Котляр.