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2 часа назад

Гинеколог пояснила, опасны ли перелеты для беременных

Вечерняя Москва

Врач-гинеколог Илона Довгаль рассказала, можно ли женщинам летать во время беременности.

Гинеколог пояснила, опасны ли перелеты для беременных
Фото: PexelsPexels

По словам эксперта, полеты во время беременности не запрещены, но есть два периода беременности, в течение которых они крайне нежелательны. Это первый триместр (2-я — 12-я недели беременности, поскольку в этот период высок риск угрозы прерывания беременности) и третий триместр начиная с 32-й недели. В этот период повышается вероятность преждевременных родов.

Для перелетов отлично подойдет второй триместр — с 14-й по 23-ю неделю беременности. Перед полетом стоит проконсультироваться с акушером-гинекологом.

Врач добавила, что абсолютным противопоказанием для любых перелетов служит предлежание плаценты, передает aif.ru.

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