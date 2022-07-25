Гинеколог пояснила, опасны ли перелеты для беременных

По словам эксперта, полеты во время беременности не запрещены, но есть два периода беременности, в течение которых они крайне нежелательны. Это первый триместр (2-я — 12-я недели беременности, поскольку в этот период высок риск угрозы прерывания беременности) и третий триместр начиная с 32-й недели. В этот период повышается вероятность преждевременных родов.