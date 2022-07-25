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3 часа назад

В Финляндии заявили, что продолжат выдавать визы россиянам

Парламентская газета

Хельсинки не планирует прекращать выдачу виз россиянам из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, передает РИА «Новости».

В Финляндии заявили, что продолжат выдавать визы россиянам
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Напомним, Финляндия с 30 июня отменила введенные из-за пандемии коронавируса ограничения для российских туристов и с 1 июля снимает ограничения на оформление виз, с 15 июля были сняты ограничения на российско-финской границе. Однако в Хельсинки обсуждают этичность российского туризма на фоне спецоперации на Украине.

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