В Финляндии заявили, что продолжат выдавать визы россиянам

Хельсинки не планирует прекращать выдачу виз россиянам из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, передает РИА «Новости».

Напомним, Финляндия с 30 июня отменила введенные из-за пандемии коронавируса ограничения для российских туристов и с 1 июля снимает ограничения на оформление виз, с 15 июля были сняты ограничения на российско-финской границе. Однако в Хельсинки обсуждают этичность российского туризма на фоне спецоперации на Украине.