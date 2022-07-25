Авиакомпания AlMasria планирует возить туристов в Египет

В расписании московского аэропорта Шереметьево и екатеринбургского Кольцово с начала августа появились рейсы египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Фото: TourDom TourDom

Вылеты из Москвы запланированы на оба курорта Красного моря. В Хургаду AlMasria собирается возобновить перевозку со 2 августа – по вторникам и воскресеньям. С 4 августа она рассчитывает полететь в Шарм-эль-Шейх с частотой 4 раза в неделю - понедельник, четверг, пятница и суббота. Время отправления рейсов в Хургаду – в 00:05 и в 03:03, в Шарм-эль-Шейх – в 00:05, в 04:30 и в 07:35 утра.

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С этой же даты авиакомпания предполагает возить туристов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. В расписании заявлен аэробус А320, периодичность вылетов – дважды в неделю, по четвергам и субботам, номер рейса UJ-711. Из Кольцово рейсы будут отправляться в 15:35 и в 17:35.

Отметим, что в агрегаторах билеты пока отсутствуют. Пока неизвестно, кто из туроператоров может поддержать полетную программу египетского перевозчика. Руководитель компании «Инна Тур», генерального агента а/к AlMasria в России Инна Бельтюкова пока не ответила на запрос TourDom.ru. Один из источников предположил, что рейсы могут быть поставлены в интересах Библио-Глобуса, но на сайте туроператора туров с этой перевозкой нет.

Сейчас из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются прямые вылеты на Boeing 737 авиакомпании Red Wings в партнерстве с Библио-Глобус, а также на аэробусах А330 IFly совместно с компанией TEZ TOUR. Первый перевозчик летает из Шереметьево, второй – из Внуково. С начала мая рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх осуществляла также Egypt Air, но с 16 мая перевозка была сокращена. А с 20 июня авиакомпания прекратила полеты на курорты Красного моря. Туроператор Fun&Sun, сотрудничавший с ней, пересадил своих туристов на борта IFly. Эксперты связывали уход с маршрута египетского перевозчика с избытком воздуха и недостаточной загруженностью самолетов.