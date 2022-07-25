В Сочи открыли пляжи после двух суток аномальной непогоды

После двух суток штормов, ливней и настоящего потопа, наделавшего в Сочи немало бед, город потихоньку возвращается к прежней жизни.

На данный момент большинство из них уже функционирует, штормовое предупреждение отменено в силу возвращения теплой солнечной погоды. Чиновники заявляют, что прогнозы синоптиков на ближайшие дни вполне оптимистичные, так что, туристы и местные жители вновь могут чувствовать себя в безопасности, наслаждаясь отдыхом.