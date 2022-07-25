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18 минут назад

В Сочи открыли пляжи после двух суток аномальной непогоды

Inc-News

В городе отменили штормовое предупреждение, а туристам вновь разрешили приходить к морю.

В Сочи открыли пляжи после двух суток аномальной непогоды
Фото: Inc-NewsInc-News

После двух суток штормов, ливней и настоящего потопа, наделавшего в Сочи немало бед, город потихоньку возвращается к прежней жизни.

Как пояснил мэр города Алексей Копайгородский, пляжи расчищали в авральном режиме на протяжении всей ночи.

На данный момент большинство из них уже функционирует, штормовое предупреждение отменено в силу возвращения теплой солнечной погоды. Чиновники заявляют, что прогнозы синоптиков на ближайшие дни вполне оптимистичные, так что, туристы и местные жители вновь могут чувствовать себя в безопасности, наслаждаясь отдыхом.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
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