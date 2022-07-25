В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в ближайшие сутки ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", - говорится в публикации на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения и движений автомобилей, опасности на поворотах и перевалах.

Также возможны подтопления территорий и возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Гостей и жителей полуострова просят не выходить в водоемы, горно-лесную местность, не находиться на набережных, не парковать автомобили вблизи слабоукрепленных конструкций и деревьев.