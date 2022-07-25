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1 час назад

Россиянам предложили оплатить отдых в Финляндии в рублях

Lenta.ru

Туристические компании готовятся к запуску пакетных туров в Финляндию к предстоящему зимнему сезону с возможностью оплаты в рублях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам предложили оплатить отдых в Финляндии в рублях
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Туроператор PAC Group предлагает путевки на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Из столицы Финляндии любители горнолыжного отдыха могут отправиться на курорты Рованиеми, Леви и Вуокатти. Также путешественникам будут доступны туры в отельный комплекс Holiday Club Saimaa.

Помимо этого, для туристов планируют запустить туры в популярные европейские страны с транзитом в Финляндии или странах Прибалтики: Латвии и Эстонии.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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