Россиянам предложили оплатить отдых в Финляндии в рублях

Туристические компании готовятся к запуску пакетных туров в Финляндию к предстоящему зимнему сезону с возможностью оплаты в рублях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Туроператор PAC Group предлагает путевки на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Из столицы Финляндии любители горнолыжного отдыха могут отправиться на курорты Рованиеми, Леви и Вуокатти. Также путешественникам будут доступны туры в отельный комплекс Holiday Club Saimaa.