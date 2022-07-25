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35 минут назад

Россиянам перечислили способы сохранить фигуру в отпуске

Lenta.ru

Российский нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы сохранить фигуру во время отпуска. Своим рекомендациями специалистка сервиса доставки Grow Food поделилась в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 25 июля.

Россиянам перечислили способы сохранить фигуру в отпуске
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка призвала читателей научиться различать голод и жажду. По ее словам, в случае недостаточного потребления воды, организм будет подавать ложное чувство голода.

«На жаре организм теряет много жидкости, нужно помогать ему восстанавливать водный баланс», — уточнила она и добавила, что важно пить воду, а не алкогольные коктейли.

«Дело в том, что алкоголь еще сильнее обезвоживает организм, а еще при высоких температурах сильнее пьянит. Это опасно для жизни. Все знают, что нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения, поэтому следите за количеством жидкости и старайтесь выпивать стакан воды раз в полтора-два часа», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, Свиридова порекомендовала есть фрукты и ягоды вместо круассанов, булок, пирожных и другой выпечки. «В теплых краях вы увидите огромные подносы с арбузом, дыней, клубникой, ананасами, черешней, экзотическими фруктами. Наслаждайтесь натуральными сладостями и питайте организм витаминами», — подсказала женщина.

В заключение нутрициолог посоветовала не прибегать к голоданию для экстренного похудения перед путешествием. «Это стресс для организма. После возвращения к обычному питанию вы точно наберете все свои килограммы обратно, а возможно и увеличите изначальный вес (...) В процессе голодания вы также будете ощущать упадок сил и даже проблемы с иммунитетом», — пояснила собеседница и посоветовала придерживаться правильного питания и заниматься спортом.

Новости путешествий,Елена Свиридова,
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