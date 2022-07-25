Аэропорт Владивосток в январе-июне 2022 года нарастил пассажиропоток на 12%

Международный аэропорт Владивосток за шесть месяцев 2022 года обслужил 834 тысячи пассажиров. Это на 12% больше, чем в прошлом году. «Больше всего наши гости летали рейсами в Москву, Улан-Удэ и Иркутск», — говорится в сообщении предприятия.

В июне аэропорт обслужил 204 тысячи пассажиров. Внутренний пассажиропоток по сравнению с июнем 2021 года вырос на 16% и составил 202 тысячи пассажиров.

Фото пресс-службы аэропорта Владивосток

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