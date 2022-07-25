Аэропорт Владивосток в январе-июне 2022 года нарастил пассажиропоток на 12%

Международный аэропорт Владивосток за шесть месяцев 2022 года обслужил 834 тысячи пассажиров. Это на 12% больше, чем в прошлом году. «Больше всего наши гости летали рейсами в Москву, Улан-Удэ и Иркутск», — говорится в сообщении предприятия.
В июне аэропорт обслужил 204 тысячи пассажиров. Внутренний пассажиропоток по сравнению с июнем 2021 года вырос на 16% и составил 202 тысячи пассажиров.
Фото пресс-службы аэропорта Владивосток
Ещё несколько интересных фактов:
— Самолеты компании «Аэрофлот» совершают рейсы в Москву до пяти раз в день. — Екатеринбург стал ближе благодаря беспосадочным рейсам компании «Уральские авиалинии». Также с её помощью можно попасть в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. — Появились рейсы в Комсомольск-на-Амуре, перелеты возобновила компания «Аврора».