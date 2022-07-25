Туроператоры начали предлагать оформление карт в зарубежных банках

Туроператоры начали предлагать российским туристам услуги посредников в оформлении банковских карт за рубежом. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: Авторадио Авторадио

Сейчас граждане РФ могут оформить карты банков Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. При этом и туроператоры, предлагающие помощь, и банки могут взять комиссию.