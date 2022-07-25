Туроператоры начали предлагать оформление карт в зарубежных банках

Туроператоры начали предлагать российским туристам услуги посредников в оформлении банковских карт за рубежом. Об этом сообщает газета «Известия».
Сейчас граждане РФ могут оформить карты банков Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. При этом и туроператоры, предлагающие помощь, и банки могут взять комиссию.
Кроме того, некоторые кредитные организации требуется держать на балансе не меньше 100 долларов, при этом первая транзакция должна быть совершена не позднее четырех месяцев с открытия счета.