Ребенок обварил ногу у подножия вулкана на Курилах

На курильском острове Итуруп девочка обварила ногу у подножия вулкана Баранского.
Как стало известно, 13-летняя участница турпохода стала жертвой непрофессиональных гидов. По словам мэра Южно-Курильского городского округа Павла Гомилевского, многие "частники", надеясь побольше заработать в короткий туристический сезон, ведут группы приезжих по опасным зонам.
Так, девочка травмировалась на фурмальном поле (источник горячих газов – прим. ред.) при восхождении к вулкану Баранского. Ее отвезли на остров Кунашир, поскольку на Итурупе ей никто бы не смог оказать медпомощь. Выяснилось, что пациентка серьезно не пострадала, ей назначили амбулаторное лечение.
– Люди гонятся за красотой природы, за острыми ощущения, но не понимают, насколько здесь может быть опасно. А вылечить в случае крупного ЧП, мы тут всех не сможем, – отметил Гомилевский.
Он рассказал, что приезжие, не осознавая рисков, пользуются услугами некомпетентных проводников, притом что маршруты в большинстве своем составляют несколько километров в труднопроходимой местности – в таких условиях вероятность получения травмы достаточно высокая. Об этом пишет "КП-Сахалин".