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2 часа назад

Ребенок обварил ногу у подножия вулкана на Курилах

Vse42.ru

На курильском острове Итуруп девочка обварила ногу у подножия вулкана Баранского.

Ребенок обварил ногу у подножия вулкана на Курилах
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как стало известно, 13-летняя участница турпохода стала жертвой непрофессиональных гидов. По словам мэра Южно-Курильского городского округа Павла Гомилевского, многие "частники", надеясь побольше заработать в короткий туристический сезон, ведут группы приезжих по опасным зонам.

Так, девочка травмировалась на фурмальном поле (источник горячих газов – прим. ред.) при восхождении к вулкану Баранского. Ее отвезли на остров Кунашир, поскольку на Итурупе ей никто бы не смог оказать медпомощь. Выяснилось, что пациентка серьезно не пострадала, ей назначили амбулаторное лечение.

– Люди гонятся за красотой природы, за острыми ощущения, но не понимают, насколько здесь может быть опасно. А вылечить в случае крупного ЧП, мы тут всех не сможем, – отметил Гомилевский.

Он рассказал, что приезжие, не осознавая рисков, пользуются услугами некомпетентных проводников, притом что маршруты в большинстве своем составляют несколько километров в труднопроходимой местности – в таких условиях вероятность получения травмы достаточно высокая. Об этом пишет "КП-Сахалин".

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