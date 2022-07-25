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3 часа назад

Россиянам назвали новый риск при поездках в Европу

СОВА

Из-за того, что наметился дефицит обслуживающего персонала, пропускная способность аэропортов Европы существенно сократилась.

Россиянам назвали новый риск при поездках в Европу
Фото: СОВАСОВА

Более того, в ряде германских и итальянских аэропортов произошёл серьёзный сбой в системе выдачи багажа. Рекомендовано ограничиваться ручной кладью при путешествиях на самолёте. В управляющей компании аэропорта Франкфурт рассказали:

- Чем меньше багажа вы берете с собой, тем лучше. По возможности берите с собой только одну ручную кладь.

Отметим, что путешественникам и вовсе рекомендуют прикрепить бирки на багаж с контактными данными, и отметить чемоданы тканевой лентой или каким-то другим способом. Это поможет в розыске багажа.

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