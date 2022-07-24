Таиланд рассчитывает к зиме возобновить авиарейсы с РФ

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Таиланда рассчитывают к предстоящему зимнему сезону возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в воскресенье рассказал корреспонденту ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков по итогам встречи представителей туристической сферы с заместителем главы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом.

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По его словам, "власти страны заинтересованы в восстановлении массового туристического потока из РФ к зимнему сезону и прилагают для это серьезные усилия".

"Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете, - подчеркнул Снетков. - Власти королевства ищут способы вернуть поток русскоязычных туристов в Таиланд на допандемийный уровень".

В 2019 году Таиланд посетило 39,9 млн иностранных туристов, среди которых 1,48 млн россиян.

Он также рассказал, что на встрече обсуждался вопрос введения в оборот карт платежной системы "Мир". "Переговоры с местными банками по этой теме ведутся не первый год, однако планы по запуску расчетов по картам "Мир" сейчас обретают реальные шансы", - считает Снетков.