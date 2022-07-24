Туристы рассказали, готовы ли оформлять визу в Грузию

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» прошло голосование и туристы рассказали, готовы ли они ехать в Грузию, если в отношении россиян введут визовый режим. В опросе принял участие 3941 человек.

Фото: TourDom TourDom

Так, 35% ответили, что и без визы не планируют ехать. «Армения не уступает Грузии по красоте и принимает россиян по внутреннему общегражданскому паспорту. А для Грузии нужен заграничный паспорт, это уже неудобно для многих, так еще и визу. Совсем они что-то не лояльны к нам», – написал один из читателей.

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Часть туристов оказалась не готова оформлять документы для получения визы, так как это достаточно хлопотный процесс. Так проголосовали 24% из опрошенных. Один из подписчиков «Крыши» пошутил в комментариях, что все зависит от процесса получения визы: «Смотря насколько сложным будет процесс выдачи. А вдруг там просто на границе штамп и бутылку вина в придачу?)»

Еще 10% ответили, что готовы пройти через бюрократические процедуры, чтобы оформить визу, так как грузинские пейзажи того стоят. «Грузия прекрасна. Был в Тбилиси пару раз, очень понравилось, люди дружелюбные, кухня обалденная, город развитый и гостеприимный. В горы, к сожалению, еще не ездил, но планирую», – написал один из подписчиков.

22% выбрали пункт, в котором говорится, что вероятность поездки будет зависеть от желания посетить Грузию. И 9% было интересно посмотреть результаты опроса.

Также в комментариях к публикации некоторые читатели отметили, что не знали о необходимости оформления визы для посещения РФ гражданам Грузии. Некоторые пользователи посчитали это неправильным: «Честно говоря, я не знала, что грузинам тоже виза к нам нужна. Это несправедливо. Я за то, чтоб и они к нам без визы летали».

По словам некоторых подписчиков, посещение Грузии сейчас усложнено большими пробками на границе, а вот к гражданам РФ грузины относятся без предвзятости. «Вот знаете, только позавчера вернулись из Грузии. Все прекрасно, кроме пробок на границе. Да, флаги висят, ну и что. Никакой русофобии мы не заметили, никто ни разу ничего не говорил. Наоборот, даже сказали, почему вы боитесь говорить, что вы из России», – написала туристка.

Отметим, что еще 15 июля на пути к пропускному пункту со стороны РФ открыли 12 дополнительных полос, а вчера туристы рассказывали, что проезд не работает и люди ждут своей очереди по 15–20 часов.