Самые экстремальные места для туризма в России

Чтобы от души пощекотать нервы, необязательно ехать в Японию и надеяться, что повар умеет правильно готовить ядовитую рыбу фугу. Экстремальное веселье вполне доступно и в России. С вас нужно только отвага и деньги, чтобы заплатить за развлечения. Рассказываем, где можно отдохнуть любителям адреналина.

Фото: m24.ru m24.ru

Прыжок в бездну

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Куда ехать: SkyPark, Сочи.

Сколько стоит: вход в парк – 1 900 рублей, прыжок с высоты 69 метров – 10 тысяч рублей, 207 метров – 20 тысяч рублей.

Преодолеть страх высоты (или, наоборот, окончательно решить, что второй этаж – это ваш предел) можно в высотном парке SkyPark, который находится в Сочи. Там можно прыгнуть с высоты 69 или 207 метров. Для начала придется пройтись над бездной по подвесному мосту. Если после прогулки желание так и не пропадет, тут же можно прыгнуть с видом на красивейший горный пейзаж. Этот аттракцион называется банджи-джампинг и представляет собой несколько незабываемых секунд свободного падения в пропасть на эластичном тросе. Прыжок лучше бронировать заранее, так как желающих обычно много, а на память о смелости еще подарят сертификат и футболку. Для тех, кто прыгнет с 207-метровой высоты, станет доступна новая отметка – 210 метров. Стоимость такого прыжка чуть дешевле – 15 тысяч рублей.

Фотоохота на нерп

Куда ехать: север озера Байкал, Иркутская область.

Сколько стоит: туры на неделю – от 70 тысяч рублей, не считая перелета до Иркутска.

На первый взгляд, нерпы настолько милые, что могут конкурировать с пандами и котятами, однако внешность бывает обманчива. У них очень острые клыки, и при опасности будут обороняться, а кусаются они очень больно. Фотоохота на нерп предполагает, что вы подкрадетесь к ним очень близко, но при этом ради своей же безопасности постараетесь не потревожить. Специально для этого вам выдадут белые маскировочные костюмы, усадят на белые сани и повезут показывать нерп, чтобы снять их с близкого расстояния. Особенно осторожными стоит быть с детенышами – они довольно беспокойные, но редкие кадры того стоят.

Селфи со львом

Куда ехать: город Белогорск, Крым (44 километра от Симферополя).

Сколько стоит: входной билет для взрослых – 1 500 рублей, для детей – 1 000 рублей.

Есть экскурсии пешком, на паровозике, велорикше или электромобиле. "Тайган" – крупнейший в Европе питомник львов – на территории около 30 гектаров живут примерно 60 особей. Также здесь есть тигры, леопарды, обезьяны и другие животные. Никаких вольеров в сафари-парке нет, обитатели гуляют в условиях максимально близких к естественным. Для безопасности посетителей построены специальные настилы с ограждениями, с которых можно наблюдать за животными. По парку можно гулять без сопровождения, но погладить льва и сделать с ним селфи можно только в присутствии экскурсовода или другого сотрудника парка. Хищники уже привыкли к людям и обычно не против пары снимков. Но правила поведения, о которых вас проинструктируют, нужно соблюдать обязательно, иначе есть риск быть поцарапанным или укушенным.

Парапет для канатоходцев

Куда ехать: Дербент, Дагестан

Сколько стоит: входной билет для взрослых – 200 рублей, для детей – 100 рублей, с экскурсией – дополнительно 600 рублей.

Дербент является старейшим городом в России. По некоторым данным, его возраст оценивают в пять тысяч лет. Цитадель "Нарын-Кала" – часть Дербентской крепости – одно из древнейших архитектурных сооружений. Здесь сохранило свою популярность старинное искусство хождения по канату. В древние времена сооружения из веревок заменяли людям мосты. На сегодняшний день здесь проходят шоу и фестивали канатоходцев. Без подготовки вас никто на канат, конечно, не пустит. Но зато можно прогуляться по пешеходному парапету внутренней крепостной стены. Так как ходить по канатам много веков назад мог практически каждый приличный человек, то и ограждения сочли излишними и так не построили. Местами парапет такой узкий, что идти по нему нужно очень осторожно. Вниз на шикарные виды города с крепости лучше смотреть уже с безопасных участков, например со смотровой площадки.

Нырок в пещеру

Куда ехать: Ординская пещера, Пермский край (115 километров от Перми). Можно доехать на автомобиле по трассе или на электричке до Кунгура, а оттуда на маршрутке до села Орда.

Сколько стоит: тур на пять дней – от 65 тысяч рублей. В стоимость входит только аренда баллонов и услуги инструктора. Дополнительно оплачивается перелет, размещение в отеле, питание и страховка.