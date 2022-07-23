Летевший в Сочи самолет ушел на запасной аэродром из-за грозы

Командир самолеты, летевшего из Тюмени в Сочи, принял решение посадить лайнер на запасном аэродроме в Минеральных Водах из-за непогоды, поэтому были некритичные задержки рейса, сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Воздушная гавань работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминалах аэропорта нет. Большинство рейсов выполняются по расписанию. Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облёта грозового фронта. <...> В настоящий момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов»,

Сейчас в Краснодарском крае продолжается шторм. За ночь в Лазаревском районе курорта за два часа выпало 86 мм осадков, оказались подтоплены семь придомовых участков и два подъезда в многоквартирных домах.