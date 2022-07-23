Туристка раскрыла реальную ситуацию в Сочи

Главный российский курорт России закрыл все свои пляжи для туристов. Виной этому ливневые дожди, которые привели к настоящему потопу.
Синоптики предупреждают – это только начало. В ближайшие дни на Сочи обрушатся грозы с градом, ураганный ветер. В регионе готовятся к сходу селей, а реки могут выйти из берегов. Также на море будет очень сильное волнение. Туристов обещают оставаться в отелях и лишний раз не выходить на улицу. Тем более граждан призывают воздержаться от походов на пляж, передает «Пятый канал».
Эксклюзивный комментарий по ситуации с погодой дала для «ФедералПресс» Любовь Тынянских, жительница Свердловской области. По ее словам, утром в субботу была сильная гроза с ливнем, однако потом небо растянуло.
«Мы ушли на море, но там купаться не разрешают, волны очень большие. Второй день МЧС уже присылает смски, что ожидается смерч над морем, ливень. Однако пока ничего такого так и не было. На завтра уже тоже такую смс прислали»,
– сказала она.