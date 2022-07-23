Туристка раскрыла реальную ситуацию в Сочи

Синоптики предупреждают – это только начало. В ближайшие дни на Сочи обрушатся грозы с градом, ураганный ветер. В регионе готовятся к сходу селей, а реки могут выйти из берегов. Также на море будет очень сильное волнение. Туристов обещают оставаться в отелях и лишний раз не выходить на улицу. Тем более граждан призывают воздержаться от походов на пляж, передает «Пятый канал».