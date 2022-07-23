Определены лучшие столицы Европы для туристов

Информационно-туристический сервис Mabrian составил рейтинг лучших европейских городов на основе соотношения цены и качества услуг для туристов, на основании данных июня 2022 года.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В первую тройку европейских направлений входят Загреб (Хорватия), Афины (Греция) и Любляна (Словения). Исследование опиралось на показатели доступности авиасообщения, средних цен на отели и общего уровня удовлетворенности туристов.

Видео дня

Наилучшее соотношение цены и качества в июне 2022 года продемонстрировал Загреб. Несмотря на то, что столица Хорватии занимает одно из последних мест с точки зрения возможностей добраться туда по воздуху,

Загреб предложил очень конкурентоспособную цену на проживание по сравнению с другими европейскими направлениями.

Афины оказались на втором месте. Несмотря на развитое авиасообщение, в столице Греции в этом году более высокие цены на отели и чуть ниже уровень удовлетворенности иностранцев, чем у Загреба.

Столица Словении Любляна занимает третье место. Подняться выше в рейтинге не позволила ограниченная сетка авиамаршрутов с остальной Европой.

Загреб (Хорватия)

Афины (Греция)

Любляна (Словения)

Рим (Италия)

Вена (Австрия)

Лиссабон (Португалия)

Мадрид (Испания)

Милан (Италия)

Дубровник (Хорватия)

Берлин (Германия)

Амстердам (Нидерланды)

Париж (Франция)

Барселона (Испания)

Лондон (Великобритания) Полный список европейских туристических направлений с лучшим соотношением цены и качества включает еще 11 городов:

Крупные европейские столицы потеряли позиции в основном из-за высоких цен на отели.

Например, Лондон и Париж, хоть и имеют, безусловно, самое лучшее авиасообщение со всем миром, «страдают» от очень высокой средней цены. Кроме того, эти две столицы не могут удовлетворить туристов, как бы они этого хотели. Посетители особенно недовольны гостиничным сервисом в Лондоне и предложением туристических услуг в Париже.

Другие крупные туристические города, такие как Барселона, Берлин и Амстердам, также находятся ниже в списке из-за их высоких цен на отели и растущего спроса на менее многолюдные и более аутентичные места.