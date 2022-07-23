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1 час назад

Единые авиа-железнодорожные билеты в Краснодар и Анапу поступили в продажу

Мир24

Авиакомпания «Аэрофлот» и «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) запустили продажу комбинированного билета на перелет и поездку на поезде через Сочи в Краснодар, Анапу и другие курортные города, где сохраняются ограничения на полеты гражданских самолетов, сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Единые билеты в Краснодар и Анапу поступили в продажу
Фото: Мир24Мир24

ФПК в рамках проекта дополнительно запустила электропоезда «Ласточка» от аэропорта Сочи. Отмечается, что между прибытием самолета и отправлением поезда у туристов есть три часа, чтобы получить багаж и сделать пересадку на «Ласточку».

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,Аэрофлот,
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