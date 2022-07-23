Единые билеты в Краснодар и Анапу поступили в продажу

Авиакомпания «Аэрофлот» и «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) запустили продажу комбинированного билета на перелет и поездку на поезде через Сочи в Краснодар, Анапу и другие курортные города, где сохраняются ограничения на полеты гражданских самолетов, сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.