Что случается, когда кто-то умирает на борту самолета

Если вы медицинский работник, оказавшийся в самолете, вам, вероятно, приходило в голову, что в случае экстренной ситуации на борту, пассажирам может понадобиться ваша помощь. Однако бывает и такое, что человека спасти не получается. О том, что бывает в случае смерти на борту, читайте в материале "Рамблера".

Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале, при одном из 600 полетов, возникает проблема со здоровьем пассажира.

Чаще всего, это обмороки, проблемы с дыханием или сердцем, тошнота или рвота. В 0,3% случаев такие проблемы на борту приводят к смерти пассажира.

Пользовательница TikTok Шина Мари, два года работавшая стюардессой, что происходит, когда кто-то умирает в самолете. Ее видео быстро стало вирусным и достигло почти трех миллионов просмотров.

По ее словам, многие считают, что тела умерших на борту помещают в туалеты. Однако это не так — тело невозможно там надежно привязать.

«Если у пассажиров случится сердечный приступ и они умрут, и мы ничего не сможем с этим поделать, и мы не сможем начать сердечно-легочную реанимацию, мы просто подождем, пока не доберемся до пункта назначения», — сказала она в видео.

Пилот не может развернуть самолет или организовать экстренную посадку.

Мертвых пассажиров, по словам стюардессы, нередко оставляют там, где они есть. Однако если на борту есть свободные ряды, то тело пассажира рекомендуется переместить на них. Тело следует расположить в вертикальном положении, используя ремень безопасности или другое удерживающее оборудование.

Если нет мешка для трупов, то труп просто накрывают одеялом до шеи.