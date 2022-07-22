Пилоты поругались перед рейсом и отказались лететь вместе

В США более чем на два часа задержали рейс из-за ссоры двух пилотов. Об этом сообщает издание New York Post.

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Инцидент произошел 18 июля 2022 года на рейсе Вашингтон — Сан-Франциско. Самолет на протяжении двух часов стоял на взлетно-посадочной полосе — диспетчеры не позволяли судну взлететь из-за непогоды.

Однако позже капитан объявил по громкой связи, что самолет возвращается к выходу на посадку. Оказалось, что он поругался со вторым пилотом и отказался лететь вместе с ним.

В итоге его заменил пилот другого рейса. В авиакомпании заявили, что с точки зрения безопасности полетов, сотрудники поступили правильно.