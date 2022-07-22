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1 час назад

Назван самый опасный пляж в Калининградской области

РИА "ФедералПресс"

Сотрудники ГУ МЧС по Калининградской области выявили самый опасный участок пляжа Балтийского побережья, который находится в 10 км от Балтийска. В телеграм-канале регионального ведомства уточнили, что там образуются оттягивающие течения – рипы.

Назван самый опасный пляж в Калининградской области
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«А под водой находятся бетонные сооружения, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Рипы можно узнать по пене на поверхности воды. Если человек попал в такое течение, необходимо двигаться параллельно берегу вправо или влево. Однако шанс справиться со стихией минимальный. Купание в данной местности запрещено. Спасатели попросили отдыхающих соблюдать осторожность. Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему за купание в калининградских озерах стали наказывать.

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