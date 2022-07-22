Туристы рассказали, как дела в аэропортах Европы

Многие пассажиры столкнулись с тем, что западные авиаперевозчики отменяют или переносят вылеты. Это приводит к большим очередям и проблемам с получением багажа.

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Всё дело в ковидных ограничениях?

Совершать заграничные путешествия теперь гораздо сложнее. Так, турист из Италии получил лишь письмо с извинениями от авиакомпании, которая два раза задержала его вылеты из Германии в Рим.

Российская путешественница отметила, что в аэропортах Москвы нет очереди на международные вылеты, а вот в Стамбуле и Марселе была давка и людей на долгое время задерживали в аэропорту.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что такие проблемы в Европе начались после снятия ковидных ограничений, а это, в свою очередь, привело к массовой скупке билетов.

«В пандемию аэропорты и перевозчики сократили персонал, поэтому в авиаотрасли дефицит рабочих рук», — добавил Пантелеев.

Закрытое небо и забастовки персонала

После массового сокращения рабочего персонала многие авиакомпании столкнулись с другой проблемой: теперь при большом пассажиропотоке не хватает людей, чтобы всех обслужить.

Теперь аэропорты готовы принимать людей на места по упрощенной процедуре, однако те, кто успели сменить профиль, больше не хотят возвращаться на прежние места.Майя Котляр, директор туристической компании Mayel travel, отметила, что узловые аэропорты вынуждены брать людей без опыта, которые не всегда понимают свой функционал работ. В это же время опытные специалисты устраивают забастовки и хотят увеличения зарплат.