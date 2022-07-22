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1 час назад

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

Даша Краснова

В Крыму находится 400 пляжей, эксперты назвали лучшие из них. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
Фото: unsplashunsplash

«Пляж «Лазурный берег» (Евпатория), пляж санатория «Форос» (Ялта), пляж санатория «Днепр» (Гаспра)», – сообщает Роспотребнадзор.

В списке также есть пляж «Мирный» (Поповка), пляж на Аршинцевской косе (Керчь), пляж гостиницы «Рига» (Мысовое) и пляж пансионата «Море» (Алушта). В Оленевке сразу несколько пляжей попали список Роспотребнадзора:«Экстрим Крым», «Сансет» и «Майами».

Пляжи выбирались по принципу чистоты и комфорта, где-то белоснежные пески и лазурная вода, где-то проходят фестивали, а где-то поесть устриц, например, на пляже «Устричный» в бухте Капсель.

Не остались без внимания пляжи Севастополя: здесь выделили «Адмиральскую лагуну» и пляжи села Орловка.

До этого мы рассказывали, что в Нью-Йорке закрыли пляж из-за акул.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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