Выяснена разница стоимости отдыха в Турции и Краснодарском крае

Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае. Об этом сообщает АТОР.

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Специалисты изучили цены на отели и определили минимальную и максимальную сумму, в которую обойдется проживание в августе.

Гостиницы расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке и Кемере. В стоимость входит десятидневное проживание на двоих туристов.

Выяснилось, что минимальные цены у гостиниц в Краснодарском выше, чем в Анталье от 3,5 до шести раз.

Больше всего она заметна для заплативших за сервис уровня три и пять звезд. Например, отдых в Турции обойдется в 16,5 тысячи рублей, в России — от 98,5 тысячи рублей.

Максимальные цены выше в Краснодарском крае и для покупателей номеров в гостиницах категории три и четыре. За отдых внутри страны придется заплатить в два или три раза больше. Пятизвездочный отель будет стоить дороже в 1,3 раза.