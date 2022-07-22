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1 час назад

Стало известно, сколько денег потеряли российские турагентства из-за санкций

Секрет Фирмы

Российская туристическая отрасль серьёзно пострадала из-за различных санкций и закрытия неба некоторыми странами. Потери туроператоров и турагентов могут исчисляться десятками миллиардов рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сколько потеряли российские турагентства из-за санкций
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, к этому нужно добавить траты бизнеса на компенсации туристам, купившим в феврале-марте туры в страны, в которые сейчас не попасть.

«Пока полноценного подсчёта потерь не производили. Тем не менее оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации», — рассказала Ломидзе РИА «Новости».

Он отметила, что к этим потерям ещё нужно добавить несколько миллиардов рублей убытков из-за обязательных компенсаций туристам за несостоявшиеся зарубежные туры. Туристическая отрасль из-за санкций и авиационных ограничений недополучила 50–60% прибыли этим летом, добавил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он считает, что зимой будет ещё хуже. «У нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии», — пояснил он. Как указали в АТОР, из-за санкций и закрытого неба отдых в целом подорожал.

Кроме того, время полётов увеличилось, в сфере авиаперевозок возник дефицит. Но при этом спрос на туры по России и другим странам всё равно остаётся высоким, отметили эксперты. Проблемы туристической отрасли создают не только санкции, но и внутренние ограничения. С 24 февраля из-за боевых действий на Украине многие аэропорты на юге России не работают.

Режим временного ограничения на вылеты постоянно продлевают . Из-за этого южные курорты в 2022 году недосчитаются порядка половины туристов, говорила ранее эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. По мнению специалиста, дополнительные сухопутные возможности лишь отчасти удовлетворяют потребности российских путешественников.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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