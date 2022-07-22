Сколько потеряли российские турагентства из-за санкций

Российская туристическая отрасль серьёзно пострадала из-за различных санкций и закрытия неба некоторыми странами. Потери туроператоров и турагентов могут исчисляться десятками миллиардов рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, к этому нужно добавить траты бизнеса на компенсации туристам, купившим в феврале-марте туры в страны, в которые сейчас не попасть.
«Пока полноценного подсчёта потерь не производили. Тем не менее оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации», — рассказала Ломидзе РИА «Новости».
Он отметила, что к этим потерям ещё нужно добавить несколько миллиардов рублей убытков из-за обязательных компенсаций туристам за несостоявшиеся зарубежные туры. Туристическая отрасль из-за санкций и авиационных ограничений недополучила 50–60% прибыли этим летом, добавил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он считает, что зимой будет ещё хуже. «У нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии», — пояснил он. Как указали в АТОР, из-за санкций и закрытого неба отдых в целом подорожал.
Кроме того, время полётов увеличилось, в сфере авиаперевозок возник дефицит. Но при этом спрос на туры по России и другим странам всё равно остаётся высоким, отметили эксперты. Проблемы туристической отрасли создают не только санкции, но и внутренние ограничения. С 24 февраля из-за боевых действий на Украине многие аэропорты на юге России не работают.
Режим временного ограничения на вылеты постоянно продлевают . Из-за этого южные курорты в 2022 году недосчитаются порядка половины туристов, говорила ранее эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. По мнению специалиста, дополнительные сухопутные возможности лишь отчасти удовлетворяют потребности российских путешественников.