Сколько потеряли российские турагентства из-за санкций

Российская туристическая отрасль серьёзно пострадала из-за различных санкций и закрытия неба некоторыми странами. Потери туроператоров и турагентов могут исчисляться десятками миллиардов рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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По её словам, к этому нужно добавить траты бизнеса на компенсации туристам, купившим в феврале-марте туры в страны, в которые сейчас не попасть.

«Пока полноценного подсчёта потерь не производили. Тем не менее оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации», — рассказала Ломидзе РИА «Новости».

Он отметила, что к этим потерям ещё нужно добавить несколько миллиардов рублей убытков из-за обязательных компенсаций туристам за несостоявшиеся зарубежные туры. Туристическая отрасль из-за санкций и авиационных ограничений недополучила 50–60% прибыли этим летом, добавил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он считает, что зимой будет ещё хуже. «У нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии», — пояснил он. Как указали в АТОР, из-за санкций и закрытого неба отдых в целом подорожал.

Кроме того, время полётов увеличилось, в сфере авиаперевозок возник дефицит. Но при этом спрос на туры по России и другим странам всё равно остаётся высоким, отметили эксперты. Проблемы туристической отрасли создают не только санкции, но и внутренние ограничения. С 24 февраля из-за боевых действий на Украине многие аэропорты на юге России не работают.